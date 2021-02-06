Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa’da ele geçirildi, Ortaçağ’a ait Mısır kökenli

Şanlıurfa'da, Ortaçağ'dan kalma olduğu değerlendirilen ve üzerine figürlerin işlendiği piton derisi ile çeşitli dini kitaplar ele geçirildi.

Güncellenme: 13:56, 06/02/2021
Haberler Gündem
Şanlıurfa’da ele geçirildi, Ortaçağ’a ait Mısır kökenli

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik iki aylık teknik ve fiziki takip sonucunda merkez Haliliye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Foto: İHA

Yapılan aramada, sihir ve muska olarak kötü ruhları kovmak, uzak tutmak amacıyla olarak Ortaçağ’a kadar kullanıldığı ve Mısır kökenli olduğu tahmin edilen, üzerine elle işlenmiş çok sayıda figürün bulunduğu yaklaşık 4 metre uzunluğunda piton derisi, Ortaçağ’dan kaldığı değerlendirilen 5 dini kitap, iki deri üzerine el yazması dini yazıt, iki kitap kutusu ve dini yazıların bulunduğu parşömen ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü. (İHA)

İlginizi Çekebilirİstanbul Havalimanı'nda Napolyon dönemine ait altınlar ele geçirildiİstanbul Havalimanı'nda Napolyon dönemine ait altınlar ele geçirildi

 

Altın Cezayir istanbul Mısır operasyon para Şanlıurfa
Yayınlanma Tarihi:13:54,