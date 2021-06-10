Şanlıurfa’da Sedat Peker operasyonu! ‘Feridun Başkan’ gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt genelinde faaliyet gösteren; ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli yağma’, ‘gasp’, ‘rüşvet’, ‘yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarına karıştığı iddia edilen Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Başkanı Feridun Öncel’i Şanlıurfa’da gözaltına aldı.

“FERİDUN BAŞKAN”

Sedat Peker’in yayınladığı videolarda ‘Feridun Başkan’ diye hitap ettiği ve ‘şakalaştığım tek insan’ dediği Feridun Öncel, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.