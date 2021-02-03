Şanlıurfa’da silahlı çatışma kamerada: 30 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi’ndeki İl Emniyet Müdürlüğü ek binası yanında yaşandı. Dün Eyyübiye ilçesindeki Eyüp Peygamber Caddesi ile Balıklıgöl önünde kavga eden grup, bugün Şanlıurfa Toptancılar Merkezi içerisinde yeniden karşılaştı.

Yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgada taraflar birbirlerine silahla ateş açarak döner bıçağı, kama, bıçak, taş ve sopa kullandı. İl Emniyet Müdürlüğü ek binası yanında yaşanan kavgaya hemen müdahale eden polisler, tarafları kısa sürede ayırdı. Kavgada 2 kişi yaralanırken 30 kişi de gözaltına alındı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SİLAH, DÖNER BIÇAĞI, KAMA

Olay yerinde ve çevredeki araçlarda arama yapan ekipler, aralarında döner bıçağı, kama, bıçak ve silahların da olduğu kavgada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Tarafların kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırması ve silahlı çatışma anı ve mermilerden korunmaya çalışanlar yer alıyor.