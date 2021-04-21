Şantaj davasında kafa karıştıran suçlamalar

Sunucu Neşe Sapmaz ve Beşiktaş Belediyesi’nin eski başkanlarından Murat Hazinedar’ın, iş insanı Ümit Arıkan’a şantaj yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada yapımcı Yaşar İrvül, tanık olarak dinlendi. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar ile şikayetçi Ümit Arıkan katıldı. Tarafların ve tanıklar şunları söyledi:

– Yaşar İrvül: Ben, Neşe ile Ümit’i tanıştırmıştım. Daha sonra arkadaş oldular, bir müddet sonra bana Neşe’den bir mesaj geldi, “Arkadaşını şikayet ettim” yazıyordu. Sonra taraflar arasında yargılama süreci başladı. Ümit yanlış anlaşıldığını, özür dilemek istediğini söylediğinde ise konuya Murat Hazinedar dahil olmuştu. Şantaja böylece tanıklık ettim.

– Murat Hazinedar: Ben asla kimseden 1 milyon TL istemedim. Maçta karşılaştık. Neşe’yle yaptığım görüşmenin akıbeti hakkında konuştuk. Ümite, Neşe bu işi 1 milyon TL’ye bitirmez. Çok ısrarcı dediğini söyledim.

“AİLE HUZURUN BOZULUR”

– Ümit Arıkan: Murat’la maçta karşılaştık, “Sen tanınmış bir iş insanısın. Bu konu basına düşerse adın lekelenir. Aile huzurun buzulur. O kıza istediği parayı vereceksin. 1 milyon…” deyip, yanımdan ayrıldı. Paranın cinsini belli etmedi. Yaşar da şantaja tanıklık etti.

Davanın bir önceki oturumunda savunma yapan Neşe Sapmaz ise şunları söylemişti:

– Suç uydurulmuş, bana iftira atılmıştır. Daha önceden taciz davası açmıştım. Müşteki Ümit Arıkan taciz ve hakarette bulunduğundan yargılama yapılırken; Murat Hazinedar ve Yaşar İrvül hakkımda dedikodu ve baskıda bulundular. Ben asla para talebinde bulunmadım. Yaşar İrvül, beni Ümit Arıkan’la iş amaçlı tanıştırdı, bana program yapacağını söyleyince kartımı verdim. İki gün sonra cinsel içerikli mesajlar yolladı.

“DOSTUM OLDUĞU İÇİN PARA ALDIM”

– Dava açtım, sonrasında Yaşar İrvül’den 15 bin lira gibi bir para aldım. Korktuğum için taciz davamdan vazgeçtiğimi söyledim. Sonrasında savcılıktan arandım, adliyeye gelmem gerektiği söylendi. Savcılığa vazgeçmek istemediğimi, korktuğum için avukatıma vazgeçmek istiyorum dediğimi söyledim. Para karşılığında davadan vazgeçilmem teklif edildi, bu teklifi reddettim. Ben asla Murat Hazinedar aracılığıyla para talebinde bulunmadım. Yaşar ile dost olduğumuz için ondan para aldım ama bu şantaj değildir.

KARŞILIKLI SUÇLAMALARIN PERDE ARKASI

Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle telefon numarasını aldıktan sonra kendisine taciz mesajları attığını iddia ettiği iş insanı Ümit Arıkan hakkında dava açmıştı. Sapmaz’ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine Arıkan beraat etti. Ancak daha sonrat Ümit Arıkan, Neşe Sapmaz’ın kendisine Beşiktaş Belediyesi’nin eski başkanlarından Murat Hazinedar aracılığıyla şantaj yaparak, 1 milyon lira istediği iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. Şikayet üzerine Neşe Sapmaz ve Murat Hazinedar hakkında dava açılmıştı.

“PARA HESABA GEÇTİKTEN SONRA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ” İDDİASI

Hazırlanan iddianamede Neşe Sapmaz’ın kendisine ‘jest’ olarak gönderildiği iddia ettiği paranın, Yaşar İrvül’e gönderilen IBAN bilgileri sonrası yatırıldığı ve hesabına geçen paranın ardından Neşe Sapmaz’ın Ümit Arıkan hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği iddiası yer aldı.

“DUA ET İSTEDİĞİ DAİRE ETİLER’DE OLSUN”

Murat Hazinedar’ın Ümit Arıkan’a gönderdiği, “Şikâyetinden vazgeçmek için para istiyor. Bu konu özürle kapatılmaz. İstediği daire Etiler ve ya Gayrettepe’de bir daire olsun diye dua et” ve “Kadın tanınan biri sen rezil olursun. Eğitimcisin. Okulların kapatılır” mesajlarının şantaja yardım olduğunun delili olduğu kaydedilen iddianamede, ikili hakkında 3’er yıla kadar hapis ile 5’er bin güne kadar adli para cezası talep edildi. (DHA)

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