Santral yönetiminden yangın açıklaması

Muğla’nın Milas ilçesinde devam eden ve Ören Mahallesi yakınlarındaki iki termik santrale yaklaşan orman yangını ile ilgili olarak santral yönetiminden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Santralimizde çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi, olumsuzluğa neden olabilecek durumlara karşı sahada gerekli tüm tedbirler alınmıştır." denildi.

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi ile Türkevleri Köyü yakınlarındaki Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerine yakın bölgede devam eden orman yangınları ile ilgili santral yönetiminden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “1984 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri, 1050 MW kurulu gücü ile tek başına Türkiye'nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2'sini karşılamaktadır ve baz yük santrali olma özelliğiyle ülkemizin en önemli milli servetlerinden biridir” denildi.

SANTRALLER ETRAFINDA HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI

Yapılan açıklamada, “Santralimize yönelik yangın tehlikesi ortaya çıktığından itibaren yangınla mücadelede devletimizin tüm ilgili birimleri ile koordineli bir çalışma yürütmekteyiz. Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri'nin hissedarı olan şirketlerden ve tüm ortaklıklarından bu süreçte itfaiye, yangın söndürme araçları, arazözler ve iş makineleri, yangın uzmanları ve ekipler konuşlandırılmıştır. Ayrıca yangınla mücadelede Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler ve birçok şirket, itfaiye, acil müdahale ekip ve ekipman, iş makinesi desteği sağlamıştır. Sürecin başından itibaren devletimiz Kemerköy Bölgesi'nde yangına müdahale etmektedir. Santralimizde çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi, olumsuzluğa neden olabilecek durumlara karşı sahada gerekli tüm tedbirler alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERECEĞİZ

Yazılı açıklama “Ayrıca çevre köylerden gelen yardım taleplerine de imkanlarımız doğrultusunda destek vermeye devam etmekteyiz. Bunlara ek olarak yangın felaketi bittikten sonra da başta ağaçlandırma olmak üzere bölgedeki yaraların sarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” ifadeleri ile sona erdi.