İki hayvan pazarında şap alarmı

Nevşehir’de Şap Hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*İlimiz Hayvan Pazarı21.01.2021 tarih ve 2021-01 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon kararı gereğince geçici olarak kapatılmıştır.

*İlimizde henüz görülmeyen ancak komşu ilimiz Aksaray'da görülen Şap Hastalığı nedeniyle, İlimiz Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu 21.01.2021 tarihinde toplanarak ikinci bir emre kadar Hayvan Pazarının kapatılmasına karar vermiştir. Bu alınan karara bütün vatandaşlarımızın riayet etmesi önem arz etmektedir.

NİĞDE’DE DE GÖRÜLDÜ

Şap hastalığının görüldüğü bir diğer ilse Niğde oldu. Bor ilçesinde bazı sığırlarda şap hastalığı görülmesi üzerine Niğde Belediyesi Hayvan Pazarının 27 Ocak- 25 Şubat tarihleri arasında faaliyetlerine ara vermesi kararı alındı.

Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Aksaray ili ve Bor ilçemizde sığırlarda şap hastalığı teşhis edilmesi üzerine İl Hayvan Zabıtası Komisyon Kararı gereğince Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı, 27 Ocak- 25 Şubat tarihleri arasında faaliyetlerine ara verecektir denildi. (İHA/DHA)