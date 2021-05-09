Saplantılı aşık, genç kızın hayatını escort hesaplarıyla karartmaya çalışıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Buse Dönmez'in hayatı 4 yıl önce memleketi Kütahya'da spor lisesinde okurken hiç tanımadığı ve ismini bile bilmediği Azad E. (17) nedeniyle adeta kabusa döndü. 15 yaşındayken ismini bile çok sonra öğrendiği Azad E. tarafından takip edilmeye başlanan Dönmez, aradan geçen 4 yıla rağmen hala takip edilmeye devam ediliyor.

Yaşanan akıl almaz olaylar zincirinin yaklaşık 4 yıldır sürdüğünü ve korku içerisinde yaşamaya devam ettiklerini ifade eden Dönmez'in annesi Semra Dönmez, emniyetin her şeyi yapmasına rağmen Azad E.'den bir türlü kurtulamadıklarını ifade etti. Anne Dönmez, “Ben sürecin 2 yılına şahidim. 4 yıl önce başlamış kızıma olan tehditleri. Kızım sosyal medyasını açtığında tehditleri devam ediyor. Sürekli tehdit ve taciz mesajları atıyor. Geceleri escort hesapları açıyor. Kızım adına sahte hesaplar açıp, onun resimlerini paylaşıyor” dedi.

Anne Dönmez, polisin sürekli bu şahsın peşinde gezdiğini dile getirerek şunları söyledi:

– Psikolojimiz bozuldu ve çok kötü bir süreç geçiriyoruz, uyku uyuyamıyoruz. Tanımadığımız bir insanın bizim hayatımızı zindan etmesini istemiyoruz. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Emniyet ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere herkes üzerine düşen görevi yaptı, elinden gelenin fazlasını yaptı. Devlet şimdi işini gücünü bıraktı, polis ve memur saplantılı bir ruh hastasının peşinde geziyor. Artık yakamızdan düşsün istiyorum.

Azad E.'nin bazı escort hesaplarına ulaşarak fotoğraflarını paylaşmasını istediğini ve kendisi adına da jimnastik yaparkenki fotoğraf ve videolarından oluşan farklı escort hesapları açtığını öne süren Dönmez, şunları şöyle sürdürdü:

– Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz, umarım o şahsın ailesi de üstüne düşen görevi yapar. Biz fazlası ile sustuk, gerçekten onlar da yapsınlar istiyoruz artık. Bir escort hesabı bana ulaştı, benim ismimi bu hesaba atarak paylaşmasını istemiş. Bu hesabın sahibi de bana ulaştı ve bana ‘Ben böyle bir içerik paylaşıyor olabilirim ama hiçbir kadını da suçlayamam, elinizde kanıt olarak bulunsun' diyerek bana o şahsın attığı mesajları yolladı, yani iyi niyeti ile bunu bana söyledi.

– Escort hesabını ayrı açtığında benim kendi jimnastik fotoğraflarım, videolarım vardı. Ama ulaştığı escort hesabında başka insanların fotoğrafları vardı ve benim de fotoğraflarımın paylaşılmasını istiyordu. Bu konuyla ilgili de şikayetçi olduk ama psikolojisi bozuk diye adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (İHA)