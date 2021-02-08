Sarhoş sürücü ve arkadaşı gazetecilere saldırdı

Olay, gece saatlerinde Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına seyir halinde olan bir aracın sürücüsünü durdurdu. Hareketlerinden şüphelenen ve alkol testi yapılmak istenen Muhammet Y. uzun süre polislere direndi.

98 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü pişkin hareketleriyle polisi bezdirirken, basın mensuplarına da saldırdı. Araçta bulunanlardan Eren Başer Ç. de kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler etti.

Ekiplere zorluk çıkarmaya devam eden sürücü ve arkadaşı daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Muhammet Y'nin ehliyetine el konulurken, aracı ise bağlanarak otoparka çekildi. Ayrıca Muhammet Y.'ye ve arkadaşlarına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 9 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, sürücüye ise ayrıca 900 TL maske cezası yazıldı. Alkollü araç kullanmak suçlarından bin 650 TL para cezası uygulandı. (İHA)