Sarıgül: Ankara’ya anahtarı teslim almaya geliyoruz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tokat'ta basın toplantısı düzenledi. “Vatandaşımız bayramın geldiğini, gittiğini anlayacak durumda değil” diyen Sarıgül, “Emeklimiz, memurumuz, işçimiz, çiftçimiz zor durumda. Yanlış tarım politikaları ile üretim durma noktasında. Çiftçimiz borçlu. Bu sorunlar aslında sadece Tokat'ımızın değil, ülkemizin genel sorunları. İnanın bize çözeceğiz. Biz değişimin anahtarıyız ve Ankara'ya anahtarı teslim almaya geliyoruz” açıklamasında bulundu.

“ÇİFTÇİMİZ ÜZGÜN, MAĞDUR”

Tarımsal üretimin ve çiftçinin neredeyse tamamen “unutulmuş” durumda olduğunu belirten Sarıgül, “Tütüne yasak var, üretim sınırlaması var. Kıymetli tarım ürünlerimiz gerektiği gibi ekilemiyor, üretilemiyor. Çiftçimiz üzgün, çiftçimiz mağdur, bunun olmasına asla izin veremeyiz. Çiftçimizin yüzü gülmeden, bizim yüzümüz gülmeyecek” şeklinde konuştu.

“İMF BASKISIYLA GETİRİLEN ÜRETİM YASAKLARI DERHAL KALDIRILMALIDIR”

İktidara geldikleri takdirde uygulayacakları tarım politikasını anlatan Sarıgül, “Derhal ama derhal IMF baskısıyla getirilen üretim yasakları kaldırılmalıdır. Kimse bizim ne ekeceğimize, ne dikeceğimize karışamaz. Ben diyorum ki, Türkiye Değişim Partisi iktidarında, tarım politikalarımızı hiç bir lobinin baskısı altında kalmadan benim devletim planlayacak. Tarımda özellikle ithalat lobisinin karşısında olacağız. Tarımda, faiz lobisinin de karşısında olacağız. Ve size söz TDP iktidarında, ekilmeyen, biçilmeyen bir karış tarım arazimiz kalmayacak” ifadelerini kullandı.

“DOĞA ANA BİZİMLE HESAPLAŞMASINA DEVAM EDİYOR, ‘DOĞAYI BOZMAYIN' DİYOR”

Karadeniz bölgesinde yaşanan sel, heyelan gibi doğal afetlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, “Rize'de toprak kayıyor. Düzce'de sel geliyor. Artvin'de dereler taşıyor. Zonguldak'ta canlar gidiyor. Tokat'ımız da maden baskısı altında eziliyor. Doğa ana bizimle hesaplaşmasına devam ediyor, ‘Doğayı bozmayın' diyor. Felaketlerden ders alacağız, uzun dönemli çevre politikaları oluşturacağız. Türkiye Değişim Partisi olarak çevre davalarına özel hukuk birimi oluşturacak ve davaların takipçisi olacağız” dedi.

“GÖÇMEN SORUNU BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR”

Suriyelilerin ardından son dönemde Türkiye'ye akın akın giren Afgan göçmenler karşısında hükümetin politikalarını eleştiren Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir ülkede adalet yoksa, zamlar durmuyorsa, işsizlik bitmiyorsa, yoksulluk azalmıyorsa, iktidar da kendini hala başarılı sayıyorsa, değişimin zamanı gelmiş demektir. Sorunlarımıza her gün bir yenisi daha ekleniyor. Göçmen sorunumuz büyüyerek devam ediyor. Şüphesiz zor durumda olan ülkesinde yaşama şansı kalmayan kişilere yardım etmek önce insanlık vazifesidir. Ancak bu mesele ekonomik, hukuki, uluslararası düzenlemeleri yapılmadan, göçmen politikaları belirlemeden yapıldığında büyük bir soruna dönüşüyor ve nitekim dönüştü bile.

“KONTROLSÜZ VE PLANSIZ GÖÇE ‘HAYIR' DİYORUZ”

Bu ülkenin kendi insanı yaşamak için yardım bekliyor. On binlerce Suriyeli ve Afganlı mülteci hayatımıza ortak oluyor, imkanlarımızdan faydalanıyor. Milletimin hak ettikleri önce Suriyeliye şimdi de Afgan mültecilere veriliyor. Kontrolsüz ve plansız göçe, daha fazla mülteciye ‘hayır' diyoruz. Bu hak ve adalet kavramına sığmaz.”

“ESNAFIMIZIN, İŞÇİMİZİN, İŞVERENLERİMİZİN BİR KAPANMAYA DAHA GÜCÜ KALMADI”

Covid-19 salgınındaki vaka artışına da dikkat çeken Sarıgül vatandaşlara seslenerek, “Esnafımızın, işçimizin, işverenlerimizin bir kapanmaya daha gücü kalmamıştır. Bu tatilin faturasının kapanma olmaması için seyahat edenler, tatil yapanlar kuralları lütfen unutmasınlar. Dünya yeni kurallar ile maalesef yeni yasakları konuşurken gereken özeni göstermeli, tüm dünyaya örnek olabilmeliyiz” diye konuştu.