Sarıgül’den dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'daki ofisinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

“ÖZLEM TÜRECİ VE UĞUR ŞAHİN'E DEVLET NİŞANI VERİLSİN”

Salgın ile mücadelede en önemli silahımız olan aşıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, “Türkiye'mize bir önerimiz; dünya insanlığına büyük katkı veren ülkemize Biontech aşılarının, öncelikli olarak gelmesini sağlayan Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin'e devlet nişanı verilmesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

“SİYASİLER, BİLİM İSTEMEDİĞİ İÇİN KARŞI”

SÖZCÜ muhabirinin Kanal İstanbul projesine ilişkin “muhalefet karşı çıkıyor, iktidar yapmakta ısrar ediyor, siz ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Sarıgül, şu cevabı verdi;

*Biz Türkiye Değişim Partisi olarak bir şeye karşı olmak için karşı olmayız. Güzel bir iş olsa, hayırlı bir iş olsa destek de veririz. Kanal İstanbul'a siyasiler niye karşı? Bilim istemediği için karşı, öğretim üyeleri istemediği için karşı.

*Bir sürü deprem profesörüyle, çevre profesörleriyle, sualtı profesörleriyle, bilim adamlarıyla yaptığımız konuşmalarda, Kanal İstanbul yapıldığı zaman İstanbul'un ekolojik dengesinin bozulacağı, depremle ilgili çok önemli sıkıntıların gündeme geleceği, İstanbul Boğazı'nda altlı ve üstlü bir akıntı olduğu için İstanbul Boğazı yılları içinde ne yazık ki çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacağı, İstanbul Boğazı'nı kaybetme gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağımızı, aynı zamanda İstanbul zaten aşırı yoğun bir şehir.

“İSTANBUL'U İÇİNDEN ÇIKILAMAZ BİR HALE GETİRİR”

Kanal İstanbul'un, nüfusu zaten fazla olan şehri daha da kalabalıklaştıracağına dikkat çeken Sarıgül, “ Kanal İstanbul yapmak demek, ilk etapta 4 milyon, daha sonraki etapta, yıllar içerisinde de 10 milyon yurttaşımızın İstanbul'a yerleşmesi demektir. Bu İstanbul gibi büyük bir kenti, adeta içinden çıkılamaz bir hale getirir” şeklinde konuştu.

“KANAL İSTANBUL ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR SIKINTI”

Türkiye Değişim Partisi olarak Kanal İstanbul'un yapılmasını doğru bulmadıklarını dile getiren Sarıgül, “Kanal İstanbul ülkemiz için, İstanbul için büyük bir sıkıntı gündeme getirecektir. Deprem kuşağında olduğumuz bir noktada, zaman zaman bütün ekolojik dengenin bozulduğu bir noktada Kanal İstanbul'un İstanbul'a ve Türkiye'ye getireceği önemli yükler var. İstanbul dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi. İstanbul'u fazla yormamak lazım. İstanbul Roma'ya, Bizans'a, Osmanlı'ya, Cumhuriyet'e ev sahipliği yapmış eşsiz bir kent. Bu kentimize sahip çıkmamız lazım. O nedenle Kanal İstanbul fikrinin bir iddialaşma konusu olmasına çok üzülüyorum. Kanal İstanbul'un yapımını mutlaka ve mutlaka gündemden kaldırmak lazım. Kanal İstanbul'un yapılmasının, bilim bize doğru olmadığını söylüyor” değerlendirmesinde bulundu.

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