Sarıgül’den iktidara çağrı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'daki evinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya; TDP Genel Başkan Yardımcıları İrfan Karakaş ve Monika Peker, TDP kurucularından Volkan Aslanbaş, TDP kurucularından ve Avrupa Başkanı Cem Karadağ da katıldı.

“BU YASAK 10 MİLYON ÇALIŞANIN EVİNİ MUTSUZ ETTİ”

Salgın sürecinde en çok etkilenen sektörlerin başında gelen esnaf ve sektör çalışanlarının zor günler geçirdiğini vurgulayan Sarıgül, “Restoranlar, kafeler, kahveler, lokantalar birçok işletme kapalı, evine ekmek götüren yaklaşık 10 milyon çalışanımız var. Bu yasak 10 milyon çalışanımızın evini mutsuz etmiştir. Mesafe kurallarına uyularak mutlaka işletmeler hizmete açılmalı” açıklamasını yaptı.

“YAŞ SINIRLAMASININ BİLİMSEL BİR AÇIKLAMASI YOK”

Sokağa çıkma kısıtlamalarındaki yaş sınırlamasının bilimsel olmadığını ifade eden Sarıgül, “65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının dünyada başka bir örneği yok, bilimsel bir açıklaması da yok. Hiçbir faydası olmayan bu yasağın toplumda psikolojik sorunlara, travmalara neden olduğu şimdiden görülüyor” şeklinde konuştu.

“LOKANTALARIN MEVCUT DURUMU TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN DAHA UYGUN”

Hükümete çağrıda bulunarak önerilerini sıralayan Sarıgül, “Bütün restoranlar, kafeler, kahveler, lokantalar derhal açılsın AVM'lerde olduğu gibi HES kodu ile vatandaş içeri alınsın, mesafe kuralı konsun. Zaten lokantaların mevcut durumu, toplu taşıma araçlarındaki durumdan daha uygun. Yasakları doğru bulmuyoruz, sosyal mesafe kurallarına uymayı doğru buluyoruz” ifadelerine yer verdi.

“SANATÇILAR, MÜZİSYENLER, TİYATROCULAR RESMEN AÇLAR VE BUNALIMDALAR”

Salgından en çok etkilenenlerin başında gelen sanatçılar, müzisyenler ve tiyatrocuların da ekonomik anlamda oldukça zor günler geçirdiğini vurgulayan Sarıgül, “Sanatçılar, kültür elçilerimiz; müzisyen, tiyatrocu, daha kimler kimler bunlar perişan, resmen açlar ve bunalımdalar. Modern bir ülkede bunlar utanç vesilesidir. Sanatçılarımız, bizim yüz akımız. Yüz akını karartmamız asla kabul edilemez. Sanatçılarımızın çalışma ortamları, kurallar uygulanarak derhal serbest bırakılsın bu durumdan yararlanamayacak kültür elçilerimize hemen yarın, destek verilmeli” dedi.

“İKTİDAR DERHAL BU YANLIŞLARI DÜZELTMELİ”

Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

“Esnafımızın sorunları giderek büyüyor. Dükkanları açık olduğu zaman bile siftah yapmadan akşamı getiren, dükkanını kirasını ödeyemeyen, personel maaşı ödeyemeyen, evine mutsuz giden maalesef borç içinde kara kara düşünen esnaf kardeşlerimizin sorunlarına eğilmemiz lazım. Bu sorunları popülist politika malzemesi yapmadan çözmek lazım, mutlaka kamu alacaklarının ertelenmesi lazım. Haciz borcuyla boğuşan binlerce esnafımız var herkesi birbirine yardımcı olmaya çağırıyorum. İktidar derhal bu yanlışları düzeltmeli ve millete nefes aldırmalı.”

“MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA EDİLMESİNİ DOĞRU BULUYORUZ”

Sarıgül, açıklamasının ardından CHP'li 3 milletvekilinin istifasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Biz, bir siyasi partiden istifa olduğu zaman milletvekilliğinden de istifa edilmesini doğru buluyoruz. Çünkü bir siyasi partinin ismiyle o seçime giriyorsunuz, dolayısıyla bağımsız milletvekili değilsiniz. Bağımsız milletvekili olsanız istediğinizi yapabilirsiniz. Ama bir siyasi partinin milletvekili olarak parlamentoya gittikten sonra o siyasi partiden ayrılıp, farklı çalışmalar içerisinde bulunmayı Türkiye Değişim Partisi olarak etik olarak değerlendirmiyoruz. İstifa eden milletvekili olursa parlamentoda, hangi parti olursa olsun, mutlaka bulunduğu partiden de, milletvekilliğinden de istifa ederek tekrar millete dönmesi lazım.”

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