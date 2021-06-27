Sarıgül’den iktidara zehir zemberek sözler

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Pendik İlçe Kongresi ardından basın açıklamasında bulundu.

“ARTIK BU İKTİDAR, ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞTIR”

Parti adındaki “değişim” ifadesine vurgu yapan Sarıgül, “Evet, bizden önce bir değişim oldu. İktidar partisi, çok şeyi değiştirdi! Sermaye el değiştirdi, müteahhitler arsa değiştirdi, hakimler ve savcılar ve birçok devlet memuru yer değiştirdi. Bu süreçte, değişmeyen tek şey; israf, adam kayırma ve maalesef torpil oldu. Artık bu iktidar, ömrünü tamamlamıştır. Değişim olacak, iktidar değişecek! TDP gelecek, değişim ülkemizde kendini gösterecek” şeklinde konuştu.

“HÜKÜMETİN DİLİNDEN PARA DÜŞMÜYOR”

“İktidar, her şeyin üzerini örtmeyi çok iyi başardı” diyen Sarıgül, “Hükümetin dilinden para düşmüyor ancak yurttaşlarımız, parayı bir türlü göremiyor! TDP iktidarında; örtülü hiçbir şey olmayacağı gibi örtülü ödenek de kullanılmayacak çünkü yurttaşlarımız, parasının nereye harcandığını bilecek ve görecek. Har vurup, harman savurma dönemi bitecek” açıklamasında bulundu.

“İKTİDARIN ELİNDE YETERİNCE ‘KANAL' VAR”

Kanal İstanbul'u doğru bulmadıklarının ifade eden Sarıgül, “İktidarın emrinde yeterince ‘kanal' var bir kanala daha gerek yok! Kanal İstanbul'un, milletimize, kamuya, doğaya ve çevreye hiçbir yararı yoktur. Köprü ihtiyaçtır, yol ihtiyaçtır ama bu kanal ihtiyaç değildir. Kime sordunuz, kim karar verdi, kim istiyoruz dedi, kim yapılsın dedi, milletin iradesi nerede kaldı” diye sordu.

“İSTANBUL, DÜNYA KAMUOYUNDA DEĞER KAYBEDER”

Kanal İstanbul konusunda bir dayatma yapıldığı ve bunun doğru olmadığını söyleyen Sarıgül, “Kanal İstanbul, bölgenin canlısını, tarımını ve ekolojisini yiyip bitirecek maalesef suyumuzu da kurutacaktır. Ters akıntı olacak, İstanbul Boğazı riske girecek, nüfus yoğunluğu artacaktır ve İstanbul, dünya kamuoyunda değer kaybedecek. Kanal İstanbul, bilim ve teknolojiye karşı durmaktır, Kanal İstanbul, milletin iradesine ve geleceğine karşı durmaktır. Tarihte İstanbul; Osmanlı'nın kalesi, bugün de cumhuriyetimizin, yanan meşalesidir bu kaleyi koruyalım, meşaleyi söndürmeyelim” ifadelerine yer verdi.

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