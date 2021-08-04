Sarıklı amiral de emekliye sevk edildi

YAŞ kararlarının ardından emekliye sevk edilen amiraller arasında cübbe ve sarıklı görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın da olduğu öğrenildi.

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Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan kararlar ise toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı.

SARIKLI AMİRAL EMEKLİ OLDU

Emekliye sevk edilen amiraller arasında cübbe ve sarıklı görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı’nın da olduğu öğrenildi.

Tuğgeneral Mehmet Sarı’nın geçtiğimiz aylarda Ankara’da bir tarikat merkezinde üniformasının üstüne giydiği cübbe ve sarıkla görüntüleri ortaya çıkmış Sarı hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Geçen hafta Milli Savunma Bakanlığın yaptığı açıklamada, Sarı’nın soruşturma başladıktan hemen sonra görevden alındığı belirtilmişti.