Şarkışla’da 5 adet arsa ihale ile satılacak

Mülkiyeti Şarkışla Belediye Başkanlığı'na ait olan 5 adet arsa ihale ile satılacaktır.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Şarkışla Belediyesine ait 5 arsanın satışı yapıalcaktır. İhaleye ait şartname ve ekleri,Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00-TL karşılığında temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir. İhale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir.

İstenilen belgeler:

(Bu Belgeler İhale günü Saat: 12:00’ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.Süresinde teslim etmeyenler ihayele katılamayacaktır.)

a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)

b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname (e-devletten veya Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)

e) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Veznesinden alınacak)

f) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır

g) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde “Ortak Girişim Beyannamesi” (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)

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