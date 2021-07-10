Saros için adalet mitingi

Edirne Keşan’da Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri'nin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce yüzlerce çevreci, Enez Kavşağı'nda buluşarak sloganlar eşliğinde Keşan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydanda yapılan mitingde çevreciler bir kez daha ‘Saros'uma dokunma' diye haykırdı.

“DEV GEMİLER DENİZİN DİBİNİ TESRS DÜZ EDECEKLER”

Meydanda konuşma yapan Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, FSRU inşaatının durdurulması için Saros Dayanışma Gönüllüleri ve Kent Konseyi’nin yürüttüğü hukuki süreç hakkında bilgi verdi.

Karagöz, “Saros'a adalet istiyoruz. Bugün burada bu coşku, bu katılım herhalde sağır kulakları açmış, kör gözleri parlatmıştır. Burada halkın gerçeğini görmüşlerdir. Umarız ki biz mitingi sonlandırdığımızda yetkililer, gidip makineleri bağlar, mahkeme kararlarını uygularlar. 2'nci ÇED davamız kaldı sadece. 4 Ağustos'ta Edirne İdare Mahkemesi'nde, duruşmalı mahkememiz var. Bugün buraya katılan kitlenin 3-5 katını oraya taşımaya var mısınız? Bu memlekette hakimler var, yargıçlar var. Bunu düzelteceğimize inanıyoruz” dedi. Karagöz konuşmasına şöyle devam etti:

“KATAR İÇİN LİMAN İSTEMİYORUZ”

*BOTAŞ’ın hukuksuz başlatılan FSRU Limanı Projesi, körfezimize her gün telafisi mümkün olmayan zararlar vermeye devam ediyor. Liman yapıldığında Katar’ın doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak olan 100 bin tonluk kargo gemileri, 400 metre uzunluğunda boylarıyla ve 10 metre çaplı pervaneleriyle sığ deniz dibini ters düz edecek.

*Dış ticaret için başka ülkelere verilmiş sözler uğruna vatandaşın ata topraklarına ansızın girildi. 2 kez ÇED raporunu iptal ettirmiş olmamıza, tüm itirazlarımıza devam eden mahkeme sürecimize ve en önemlisi bölge halkının projeye karşı olmasına rağmen gece gündüz demeden yıkıma, talana devam edilmektedir.

*Deniz tabanı 50 metre delinerek, deniz canlıları yok ediliyor. Saros’un tabanına tonlarca beton dökülüyor. Katar için liman istemiyoruz. İnşaat çalışması daha şimdiden deniz suyumuzu hızla kirletmekte. Saros Körfezi’nin İzmit, Aliağ, Bandırma Körfezi gibi balçık haline dönmesini istemiyoruz.

“ÇEVRE ANLAYIŞI BİR YAŞAM MÜCADELESİDİR”

Elinde ‘Saros’a dokunma’ dövizi ile sahneye çıkan Anadolu Rock yıldızı Haluk Levent’te “Hepinizin buraya gelişi çok değerli ve çok önemli. Çevre mücadelesi sadece yeşil anlayışı mücadelesi değil. Bir yaşam mücadelesi. Komşularınıza; yok olan denizin değil bizim olduğunu, Keşan’ın yok olduğunu, Saros’un yok olduğunu hissettirin. Çocuklarımızın, yakınlarında bir güzellik göremeyeceklerini anlamalarını hissettirin. Bu çevre olayı değil. Bu senin olayın ya, senin yüreğin ya. Artık bunun bilinmesi gerek ” dedi. Miting daha sonra Haluk Levent’in şarkıları ile devam etti.

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