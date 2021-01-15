Satış defterini gösteren esnaf isyan etti: Kredi kartımdan nakit avans çekip kiramı öyle ödedim

İYİ Parti lideri Akşener, devam ettiği esnaf gezilerine bugün İstanbul Bayrampaşa'dan başladı.

“BUGÜN ENFLASYON YÜZDE 70'İN ALTINDA DEĞİL”

Maaşına gelen zamma tepki gösteren bir emekli vatandaş, Akşener'e, “Asgari ücrete 501 lira zam yapılıyor, bize gelince 133 lira zam yapılıyor. Ben emekli olalı üç sene oldu; asgari ücretle aradaki fark 385 liraydı, bugün aradaki fark bin liranın üzerinde. Bu adil değil. Bir ay önce 38.41 liraya aldığımız teneke yağ bugün 65 lira. Nasıl yüzde 14'lerde enflasyon tutuyorlar? Mümkün değil. Bugün enflasyon yüzde 70'in altında değil” sözleriyle yaşadığı ekonomik zorluğu anlattı.

“İŞ YAPTIĞIMIZ SAATLERİ ELİMİZDEN ALDILAR”

İşlerinin salgının başından beri oldukça kötü olduğunu söyleyen bir esnaf, ürün satışların yazılı olduğunu ve gün boyu toplam bin liralık satış yapabildiklerini belirterek şunları söyledi:

* 6 bin 500 lira kira veriyoruz, stopajımız, vergimiz, 10 bin lira giderimiz var.

* Bizim iş yapma zamanımız hafta sonu, akşam saat yediden sonra insanların iş çıkış saati. O saatimiz elimizden alındı.

* Biz müşteriyi akşam saat sekizde ‘çıkın lütfen' deyip dışarı atıyoruz. Kapıda insanlar ‘açık mısınız?' diye soruyor, ceza yemekten korktuğumuz için kapatıyoruz.

* Ama hafta sonu marketlere gittiğimizde tıklım tıklım… Bu virüs sadece giyim, kozmetik, beyaz eşya satılan yerlerden mi bulaşıyor?

* Marketler hafta sonları tıklım tıklım. Bizim akşam saat sekizde kapanmamız, hafta sonu kapanmamız bitirdi bizi.

“KREDİ KARTIM BLOKE ŞU AN”

“Kredi kartımdan nakit avans çekip kiramı öyle ödedim” ifadelerini kullanan esnaf, “18 ay taksitle nakit avans çektim. Benim 35 bin lira limitli kredi kartım bloke şu an. Niye? Kirayı ondan çekiyorum, malı ondan alıyorum, benim iki tane çocuğum var ben eve yemek götürmek zorundayım” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir Kızılay günde 1 TL kazanan esnafı icraya verdi