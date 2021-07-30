Savaştan kaçıyorlarsa neden çocuk, kadın yok

ABD'nin askeri güçlerinin Afganistan'dan çekmesi için geri sayım devam ederken ülkedeki çatışmaların şiddetlenmesi ardından ülkemize geçişlerde de artış olduğu biliniyor…

Taliban'ın saldırılarının artmasıyla beraber ülkelerinden kaçan Afganların Türkiye'ye göçü sürerken, ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan gündem yaratacak bir detay geldi. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Savaştan kaçıyorlarsa neden çocuk ve bebek yok” diye sordu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş şu soruları sordu: “Savaştan Kaçıyorlarsa: Neden çocuk yok?

Neden bebek yok? Neden kadın yok? Neden yaşlı yok? Nerede bu savaştan kaçan çocuk, bebek, kadın ve yaşlılar? Basit bir soru. Yanıtını Göç uzmanlarından alırsam sevinirim…”