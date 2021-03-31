Savcı Mehmet Selim Kiraz, şehit edilmesinin 6. yıldönümünde anılıyor

Makam odasında rehin alınarak şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, vefatının 6. yılında anılıyor.

SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ KİMDİR?

Siirt'e bağlı Karaboğaz köyünde, 1969 yılında doğan ve 6 çocuklu Hakkı ve Saadet Kiraz çiftinin tek erkek evladı olan Mehmet Selim Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te avukat gibi hareket ederek adliyeye giren terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alınarak öldürülmesinin üzerinden 5 yıl geçti.

Mersin İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Kiraz, aynı zamanda terzi çıraklığı yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı. Terzi çıraklığı ve okulu bir arada yürüten Kiraz, mezun olmasının ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

Hukuk fakültesinden 1994 yılında mezun olan Kiraz, 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin'de göreve başladı. Kiraz, sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye cumhuriyet savcılıkları görevini yürüttü. 2010 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Kiraz, burada 4 yıl görev yaptıktan sonra 2014 yılında HSYK yaz kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tayin edilerek, Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi.

Hat sanatına olan ilgisiyle de bilinen 2 çocuk babası Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevini yürütürken, 31 Mart 2015 tarihinde çalışma odasında görevi başında şehit edildi.