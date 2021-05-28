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Savcılık FETÖ’yü ATM’lerde arıyor

Antalya’da FETÖ soruşturması yürüten savcılık Ocak 2018’den itibaren şehirdeki bütün bankaların ATM’lerinden kartsız şekilde para yatıranların kimlik bilgilerini istedi.

İsmail SAYMAZ
Güncellenme: 13:01, 28/05/2021
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Savcılık FETÖ’yü ATM’lerde arıyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün yeniden yapılandığı iddiasına ilişkin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 4 Aralık 2020'de Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı'na bir yazı gönderdi. Başsavcılık bu yazıda, 1 Ocak 2018'den itibaren Antalya'daki tüm bankaların ATM'leri üzerinden kartsız işlem olarak yapılan para yatırmaları bu işlemlere ilişkin ATM log kayıtlarına ve para transferi yapılan şahısların açık kimliklerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

BAZI BANKALAR YANIT VERMEDİ

Bu yazının TBB üyesi bütün bankalara gönderilmesi ve cevabının Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne iletilmesi istendi. Ancak bazı bankaların genel müdürlükleri Başsavcılığa yanıt vermedi. Bunun üzerine Başsavcılık, 29 Nisan 2020'de 15 bankanın genel müdürlüğüne tekrar yazı yazılması için TBB'ye talimat gönderdi.

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Yayınlanma Tarihi:13:00,