Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Savunma sanayine sızan FETÖ’cülere operasyon

Ankara'da kritik operasyon... FETÖ'nün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresi için düğmeye basıldı. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmış olup ilişiği kesilmiş olan 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme: 09:13, 30/03/2021
HaberlerGündem
Savunma sanayine sızan FETÖ’cülere operasyon

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığı’yla koordineli yürütülen soruşturmalar kapsamında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen, ilaveten birinin mahrem imamla görüştüğü telefon hattı üzerinden ByLock kullandığı anlaşılan, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren (TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı) bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Çoğunluğu elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli beş ilde operasyon başlatıldı. (DHA)

Ankara FETÖ gözaltı operasyon Sanayi Terör
Yayınlanma Tarihi:08:46,