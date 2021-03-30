Savunma sanayine sızan FETÖ’cülere operasyon

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığı’yla koordineli yürütülen soruşturmalar kapsamında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen, ilaveten birinin mahrem imamla görüştüğü telefon hattı üzerinden ByLock kullandığı anlaşılan, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren (TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı) bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Çoğunluğu elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli beş ilde operasyon başlatıldı. (DHA)