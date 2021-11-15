Saygı Öztürk’e sevgi seli

Öztürk, Şanlıurfa 4 Ulusal Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen imza gününe katıldı, son kitabı “Vali Bey”i okurları için imzaladı.

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Yazarımız Saygı Öztürk dün kitapseverlerle buluştu. Öztürk, Şanlıurfa 4 Ulusal Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen imza gününe katıldı, son kitabı “Vali Bey”i okurları için imzaladı. Kitapta geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren ağabeyi Vali Refik Arslan Öztürk'ün hayatını anlatan Saygı Öztürk, “Bugün (dün) Vali Bey'in ölüm yıl dönümü. Onu, örnek kişiliğiyle anıyoruz” dedi. Fuarda Saygı Öztürk'ün bulunduğu standı, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de ziyaret etti.