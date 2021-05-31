Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları, büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango’nun canlı yayınında açıklandı. Büyük ikramiye 160 milyon 483 bin 942 lira olarak açıklanırken, ikramiyenin tekrardan devrettiği sorgulama sayfasında yayınlandı!

Noter huzurunda 31 Mayıs 2021 tarihinde açıklanan numaralar: 6 21 32 58 88 90 82

31 MAYIS 2021 BÜYÜK İKRAMİYE VERİLERİ

6 bilen çıkmadı. 5 bilen 3 kişi, 130 bin 120 lira büyük ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 254 kişi, 1.536 TL kazanırken, 3 bilen 8.872 kişi 109 TL, 2 bilen, 140 bin 136 kişi, 10 TL kazandı.

ÖNCEKİ DEVİRLERDE HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

29 Mayıs: Milli Piyango’nun sorgulama sayfasında şans oyunun büyük ikramiyenin devredildiği açıklandı. Devreden numaralar: 7 17 39 44 55 67 63.

26 Mayıs: Şans oyununda 26 Mayıs’ta devir devam etti. Devreden numaralar 47 48 49 52 58 85 15 olarak açıklandı.

24 Mayıs: 24 Mayıs’ta şans oyununda büyük ikramiye devretti. Devreden ikramiye numaraları 7 16 59 69 78 89 8.

22 Mayıs: 22 Mayıs'ta büyük ikramiye devretti. Devreden numaralar 1 11 56 59 80 81 40 olarak açıklandı. 5 bilen 3 kişi, 170 bin TL, 4 bilen 306 kişi, 1.669 TL, 3 bilen 10.142 kişi, 125 TL, 2 bilen 167.454 kişi ise 11 TL kazandı.

19 Mayıs: 19 Mayıs'ta 60'ıncı çekiliş gerçekleşti. Devreden numaralar 19 Mayıs'ta 10 11 24 53 71 90 77 olarak belirlendi. 5 bilen 5 kişi, 89 bin TL kazanırken, 4 bilen 320 kişi, 1.394 TL ikramiye ödülünü aldı. 3 bilen 10.640 kişi, 104 TL, 2 bilen 163.461 kişi, 10 TL kazandı.

17 Mayıs: Şans oyununda 59'uncu çekiliş gerçekleşti. Şans oyununda devreden numaralar 21 46 48 62 89 90 6 olarak açıklandı. 5 bilen 1 kişi 422 bin TL ikramiye kazandı. 4 bilen 219 kişi, 1.929 TL kazanırken, 3 bilen 8.645 kişi 122 TL, 2 bilen 138.937 kişi 11 TL ikramiye sahibi oldu.

15 Mayıs: Milli Piyango'nun resmi web sitesinde açıklanan numaralar 17 29 52 74 77 85 9 olarak belirlendi. 5 bilen 3 kişi 120 bin TL kazandı. 4 bilen 189 kişi, 1.913 TL kazanırken, 3 bilen 8.090 kişi 111 TL, 2 bilen 121.917 kişi, 11 TL ikramiye sahibi oldu.

12 Mayıs: Şans oyununda 57'nci çekiliş gerçekleşti. Milli Piyango'nun sayfasından alınan verilere göre çıkan numaralar: 13 43 45 70 76 86 7. 5 bilen 2 kişi 171 bin TL büyük ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 187 kişi, 1.831 TL kazanırken, 3 bilen 7.092 kişi, 12O TL, 2 bilen 113.506 kişi, 11 TL kazandı.