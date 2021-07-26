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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto 89. çekilişi

Çılgın Sayısal Loto 89. çekilişi 21:30'ta gerçekleşirken, büyük ikramiye 187 milyon TL olarak açıklandı. Büyük ikramiye verileri Milli Piyango Online sayfasında açıklanıyor. Şans oyununda çıkan şanslı numaralar...

Güncellenme: 21:34, 26/07/2021
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto 89. çekilişi

89’uncu çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango’nun canlı yayın sayfasında açıklandı. Sayısal Loto’da büyük ikramiye 187 milyon TL olarak açıklanırken, noter huzurunda çıkan şanslı numaralar aşağıda yer almaktadır:

1 8 50 68 83 87 (43)

Sayısal Loto’da devreden numaralar (son 3 çekiliş)

88. çekilişte çıkan şanslı numaralar: 13 24 47 73 75 76 10. 6 ve 5 bilen çıkmadı. 4 bilen 338 kişi, 3 bin 102 lira 95 kuruş kazanırken, 3 bilen 11 bin 564 kişi, 113 lira 25 kuruş, 2 bilen 177 bin 209 kişi, 11 lira 5 kuruş kazandı.

87. çekilişte çıkan şanslı numaralar: 8 22 52 60 83 89 39. 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 1 kişi, 293 bin 84 lira, 5 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 216 kişi, 1.356,85 TL kazanırken, 3 bilen 6 bin 895 kişi, 106 lira 25 kuruş, 2 bilen 103 bin 385 kişi, 10 lira 60 kuruş kazandı.

86. çekilişte çıkan şanslı numaralar: 2 9 31 61 85 88 83. 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 1 kişi, 395 bin 619 lira 30 kuruş büyük ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 170 kişi, 2 bin 327 lira 15 kuruş kazanırken, 3 bilen 8 bin 134 kişi, 121 lira 55 kuruş, 2 bilen 130 bin 322 kişi, 11 lira 35 lira kazandı.

Şans oyunu nasıl oynanır?

Şans oyununda, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.