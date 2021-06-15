Sayıştay başkanlığı seçimi için adaylar belirlendi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay adaylarını belirlemek üzere; AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda, görev süresi 23 Haziran’da dolacak Sayıştay Başkanı adaylığı için seçim yapıldı. Komisyonda, başkan seçimi için önce 15 milletvekilinden oluşan ‘Ön Seçim Geçici Komisyonu’ belirlendi.

Komisyonda ad çekme yöntemiyle, Tasnif Komisyonu oluşturuldu. Sayıştay Başkanlığı için mevcut Başkan Seyit Ahmet Baş, Abdullah Şimşek, Abdullah Doğru, Ahmet Tezcan, Beyami Özdemir, Mustafa Sakal, Ahmet Gümüş, Mehmet Aksoy, Fikret Çöker, Özcan Rıza Yıldız, Hasan Ayrancı ve Metin Yener aday oldu.

Ön Seçim Geçici Komisyonu’nda yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener 10, Sayıştay 6’ncı Daire üyesi Mehmet Aksoy 8 oy aldı.

Seçim sonucuna göre en fazla oyu alan, Yener ve Aksoy’un isimleri TBMM Genel Kurulu’na bildirilecek. İki adaydan biri Genel Kurul’da yapılacak gizli oylamada Sayıştay’ın yeni başkanı seçilecek. Sayıştay Başkanlığı seçiminin önümüzdeki hafta Genel Kurulda yapılması planlanıyor. DHA