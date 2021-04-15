Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre ilandaki tabloda belirtilen pozisyonlar için toplam 7 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edecek.

İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 19.04.2021 tarihinden 03.05.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir.

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