SBK davası kilitli kapılar ardında başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, SB Holding ve holdinge bağlı altı şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce geçen yıl 29 Aralık’ta operasyon düzenlemişti.

Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz, operasyondan bir hafta önce yurtdışına çıkmış ve Ocak ayında Türkiye’ye döneceğini söylemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu, SBK Holding'in sahibi iş adamı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki mal varlığı değerini aklama soruşturmasını tamamlayarak Nisan ayında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) suçtan zarar gören, Sezgin Baran Korkmaz, Kamil Feridun Özkaraman ile birlikte dokuz kişi şüpheli olarak yer aldı.

MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD'deki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları ileri sürüldü.

7.5 YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Kamil Feridun Özkaraman, haklarında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'ın “Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

DURUŞMA GÜNÜ GELMEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Alptekin Yılmaz, Jacob Ortell Kingston, Levon Termendzhyan, Olessia Zoubkova ve Sezgin Baran Korkmaz hakkında yakalama kararı bulunuyor. Korkmaz hakkında ayrıca 23 Şubat tarihli yokluğunda tutuklama kararı bulunuyor.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Hakimliği'nin kaçma şüphesi yüksek dediği Kamil Feridun Özkaraman'ı duruşma gününü beklemeden geçen hafta tahliye etmişti.

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