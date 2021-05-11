SBK Holdi̇ng soruşturmasında tutuklu kalmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK (Sezgin Baran Korkmaz) Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 29 Aralık’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi arasında bulunan Kamil Feridun Özkaraman, 1 Ocak'ta yüksek kaçma ve saklanma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

25 MİLYON DOLAR AKLADIĞI İDDİASI

Savcılık Özkaraman'ın ABD merkezli Washakie şirketinde 25 milyon doları Ayşe Nil Y. üzerine çeşitli gayrimenkul alım satımlar yaparak tekrar Washakie şirketinin sahibi Jacop Ortell Kingston’a aktardığını iddia etmişti.

Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanma talebiyle çıkarılan Kamil Feridun Özkaraman savunmasında, 2015’te Komak Isı Yalıtım şirketinde ortaklığı bulunduğunu, 2016’da hisselerin tümünü devraldığını söylemişti.

Şirketin 2018’den bu yana faaliyetini sürdürdüğünü ifadesinde belirten Özkaraman, “2013’te Jacop Ortell Kisngston ile şirkete yatırım yaparak büyütme konusunda anlaştık. Bu anlaşma doğrultusunda para yurt dışından resmi yollarla parça parça geldi. Anlaşma kapsamında makinelerin de Amerika’dan gelmesi gerekiyordu. Makineler gelmeyince büyüme işlemini gerçekleştiremedik” dedi.

KİNGSTON'UN VEKALETİ BENDEYDİ

Anlaşmanın şartları oluşmadığından makinelerin parasını geri gönderdiğini ileri süren Özkaraman, “Para alışverişine dair kayıtlar bu işlemlere dairdir. Ayşe Nil Y. tarafından çekilen nakit para hakkında bilgim yoktur. Noil Yatırım hissedarı olduğum şirkettir. 2014’te tasfiye edilmiştir. Aradan geçen zaman dolayısıyla şirketin faaliyet kapsamında yapılan işlemleri hatırlamıyorum. Jacop Ortell Kingston’un vekaletinin ben de bulunması ortaklık kapsamındaki işlemlerin daha hızlı yürütülmesi amacıyla yapılmıştır” dedi.

Kingston'ın anlaşma döneminde çok saygın bir iş adamı olduğunu belirten Özkaraman, “Türkiye'de birçok faaliyet yürütmekteydi. Bu nedenle yasa dışı bir işlem konusunda herhangi bir kuşkum olmadı. Yasa dışı para alışverişinde bulunmadım. Aracılık etmedim” ifadesinde bulundu.

EYLEM YOĞUNLUĞU VE KAÇMA ŞÜPHESİ VAR

Hakimlik diğer şüpheli Ziyaattin B.’nin yönetim kurulu başkanı olduğu Noil Yatırım AŞ’deki önceki yönetim kurulu başkanının Kamil Feridun Özkaraman olmasına dikkat çekerek, eylem yoğunluğu hususları birlikte değerlendirildiğinde kaçma şüphesinin yüksek olduğuna kanaat getirerek 1 Ocak'ta tutuklanmasına karar vermişti.

HAKİMLİK TİCARİ İLİŞKİ SAVUNMASINA İNANMADI

11 şüphelinden sadece Özkaraman'ı tutuklayan Hakimlik, gerekçesinde Özkaraman'ın ABD merkezli Washakie şirketinde 25 milyon doları Ayşe Nil Y. üzerine çeşitli gayrimenkul alım satımları yaparak tekrar aynı şirketin sahibi Jacop Ortell Kingston’a aktardığına dair kayıtları şüphelinin kabul ettiğini, paraların anlaşma kapsamında gönderilmesi ve iadesi ile ilgili savunmanın ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtmişti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu, SBK Holding'in sahibi iş adamı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki “mal varlığı değerini aklama” soruşturması tamamlayarak geçtiğimiz hafta iddianame hazırladı.

İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) “suçtan zarar gören”, Sezgin Baran Korkmaz, Kamil Feridun Özkaraman ile birlikte 9 kişi “şüpheli” olarak yer aldı.

İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD'deki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları ileri sürüldü.

7 BUÇUK YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, tutuklu Kamil Feridun Özkaraman, haklarında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'ın “Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

DURUŞMAYA GÜNLER KALA TAHLİYE ETTİ

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek Ramazan Bayramı sonrasına duruşma günü vermişti. Sulh Ceza Hakimliği'nin kaçma şüphesi yüksek dediği Kamil Feridun Özkaraman'ı duruşma gününü beklemeden 10. Asliye Ceza Mahkemesi önceki gün tahliye etti. Böylece dava başlamadan davanın tutuklu sanığı kalmadı.