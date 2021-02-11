Sebze meyve deposunda yangın! Hızla büyüdü

Manavgat’a bağlı Ilıca Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki özel bir firmaya ait sebze meyve deposunda saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bir anda büyüyen yangın tüm tesisi sararken, alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar sonrası bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tesisin iç kısmından başlayıp büyüyen yangına hızla müdahale etti. Jandarma ve polis ekipleri de tesisin çevresinde önlem alarak, müdahale eden ekipler dışında kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

Öte yandan tesisin yakınında bulunan yaklaşık 10 binada oturanlar büyük korku yaşarken, bölgedeki elektrik akımı tedbir amaçlı olarak kesildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Tesisin içinde yer yer küçük çapta devam eden yangınlara müdahale eden itfaiye ekipleri, diğer bölümlerde ise soğutma çalışmasına başladı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen itfaiye personeline ise olay yerindeki ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı.

AYRILDIKTAN 10 DAKİKA SONRA YANGIN ÇIKTI

Haberi alıp tesise gelen işletme sahibi Mehmet Çelik, endişeli gözlerle ekiplerin çalışmasını takip etti.

Çevresindekilere yangından 10 dakika önce iş yerinden ayrıldığını söyleyen Mehmet Çelik, yoldayken kendisini arayan 2 personelin yangın haberini verdiğini aktardı.

Hemen depoya döndüğünü kaydeden Mehmet Çelik, yangının buzhane motorundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. DHA