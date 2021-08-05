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Seçici hırsız! Dakikalarca gezdi, beğendiklerini çaldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartmana giren şüpheli, dakikalar boyunca apartmanda gezerek beğendiği orijinal marka ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

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Seçici hırsız! Dakikalarca gezdi, beğendiklerini çaldı

İstiklal Mahallesi’nde bir apartmana giren şüpheli, kapı önlerindeki ayakkabı ve terlikleri tek tek inceledi. Şüphelinin hoşuna giden markaların ayakkabılarını çaldığı ileri sürülürken, o anlar kameraya yansıdı.

Topladığı ayakkabı ve terlikleri yanında getirdiği torbaya koyan şüpheli, ardından apartmandan çıkarak hızla uzaklaştı. Öte yandan, güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri ise hırsızın orijinal marka ayakkabıları tercih ettiğini söyledi. (İHA)

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