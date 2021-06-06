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Seçim sonucunu göbek atarak kutladılar

Düzce'nin Çamköy Mahallesinde 5 adayın yarıştığı muhtarlık seçimlerinde, Roman vatandaşlar destekledikleri adayın kazanmasını göbek atarak kutladı. 

Güncellenme: 21:00, 06/06/2021
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Seçim sonucunu göbek atarak kutladılar

Düzce’de Roman vatandaşların çoğunlukta olduğu Çamköy Mahallesinde muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı.

Mahalle muhtarı Nazım Armağan Mertin hayatını kaybetmesinin ardından yeniden yapılan seçimlerde 5 muhtar adayı yarıştı. 2 bin 334 seçmenin bulunduğu mahallede bin 273 seçmen oy kullandı.

Bin 235 geçerli oyun 350sini alan ve Roman vatandaşların desteklediği İrfan Demirci muhtar seçildi. Mahalle halkı, Demirci’nin seçimi kazanmasını göbek atarak kutladı.

Muhtar seçilen İrfan Demirci, 5 aday yarıştık. Bu bir yarıştı. Halkımızın desteği arkamızdaydı. Allah hepsinden razı olsun. Destek verdiler seçimi kazandık. Kutlama yapıyoruz. Beni çok severler. Sevmeseler muhtar yapmazlardı” dedi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:20:53,