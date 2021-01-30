Seçimi kaybeden AKP’li, Konya Ovası projesinin başına atandı

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ataması yapılan kişilerin arasında dikkat çeken bir isim yer aldı.

Yayımlanan kararda Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Karaman Belediye Başkan Adayı olan Mahmut Sami Şahin atandı.

MAHMUT SAMİ ŞAHİN KİMDİR?

Evli ve 4 çocuk babası olan Mahmut Sami Şahin, 1971 yılında Karaman’da dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü 1993 yılında bitiren Şahin aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi oldu.

Konya’da AKP'de çeşitli görevler üstlenen Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Karaman Belediye Başkan Adayı oldu. Şahin belediye başkanlık seçimleri yarışında koltuğu MHP'li Savaş Kalaycı'ya karşı kaybetti.