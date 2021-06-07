Sedat Peker gazeteciyi tehdit ettiğini kabul etti

Ordu’nun Ünye ilçesinde gazetecilik yapan Cihan Çakır, katıldığı bir TV programında Sedat Peker ile aralarında geçen konuşmayla ilgili bilgi verdi.

Gazeteci Çakır, 31 Mart seçimleri öncesinde AKP Ünye Belediye Başkan adayının son 20 dakikada değiştiğini ve şimdiki Başkan Hüseyin Tavlı’nın aday yapılmasını eleştiren haberler yaptıklarını söyledi.

Ünye’de yerel bir gazete sahibi olduğunu belirten Çakır, “Ortada hiç ismi yoktu. Son 20 dakikada bir aday çıktı. Hüseyin Tavlı diye. Tavlı’nın 20 dakikada aday yapılmasını şaibeli olarak nitelendirip haberler yaptık. Arkasındaki gücü sorduk. Eleştirmeye başladık. Araştırmalar yaparak yayınlar yaptık. Tepkiler almaya başladık. İlk önce yakın eş dostla haberin kaldırılması istendi. Başarılı olamayınca da Sedat Peker’in bizi araması noktasına geldik” dedi.

“BAKANLIKTAN RİCA ETTİLER”

AKP’nin şu anki Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı hakkında yaptıkları bir haberden dolayı Sedat Peker’in kendisini aradığını ileri süren Çakır, “Sedat Peker, Hüseyin Tavlı ile ilgili bir haber için aradı. Bizden haberin kaldırılmasını istedi. Neden diye sorduk. Önce yok dedik. Sonra ısrarla rica etti. Haberi neden kaldıracağız, ‘Sizin Ünye ile ne gibi bir alakanız var?’ diye sorduk. Bize, ‘Bakanlıktan dostlarımız aradı. Bizzat rica etti. Ben de senden rica ediyorum’ dedi. Bakanlıktan kimin aradığını sorduk cevap vermedi ama İçişleri Bakanlığını kastettiğini sanıyorum. Hangi bakanlık diye söylemedi sadece ‘seni aşar’ diye cevap verdi” ifadelerini kullandı. Çakır, Sedat Peker’in isteği üzerine haberi kaldırdığını söyledi.

“SEN DİKİŞ TUTMAYACAK MISIN?””

Peker’in istediği haberin kaldırılmasına rağmen Tavlı ile ilgili haberler yapmaya devam ettiklerini belirten Cihan Çakır, “Aynı olay bir kaç gün sonra tekrar yaşandı. Yine bir haberimim kaldırmamızı istedi. Biz haberi kaldırmayacağımızı, madem gazetecilik oynayacaksınız, bir gazete kurun siz yazın siz çizin dedik. Haberi kaldırmadık. Israrcı oldu kendisi. Biz de ısrarla haberi kaldırmayacağımızı söyledik. Etik olmadığını söyledik. ‘Kardeşim sen dikiş tutmayacak mısın?’ dedi. Bundan sonra kendisiyle görüşmedik” dedi. Engelli bir gazeteci olduğunu belirten Çakır, önceki dönemki AKP’li belediye başkanı hakkında da yaptıkları haberlerden dolayı saldırıya uğradığını ancak soruşturmanın kapatıldığını iddia etti.

PEKER GAZETECİYİ DOĞRULADI

Gazeteci Çakır’ın açıklamalarının ardından Sedat Peker sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çakır’ın anlattıklarını doğrulayan Peker, “Ordu'nun Ünye ilçesinde gazetecilik yapan Cihat Çakır'ın söyledikleri doğrudur. Kendisine bir dostumu yollayarak AKP belediye başkanı ve diğer yetkililerle ilgili yazı yazmaması için uyardım. Samimi ikrar yapıyorum. Bu konuyu da araştırın kardeşlerim, buradan çok suç çıkar” diye açıklama yaptı.