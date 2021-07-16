Sedat Peker operasyonunda karar

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 12 Temmuz’da bir suç örgütüne yönelik İstanbul ve Rize’de operasyon düzenledi.

Baskında, haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheliden 16’sı yakalandı. Sedat Peker’e yakın isimlerden Fikret A.’nın da aralarında bulundu şüphelilerin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı. Şüphelilerden 4’ü emniyetten serbest bırakıldı.

Dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Sedat Peker’e yakınlığıyla bilinen Fikret A.’nın da bulunduğu belirtildi.

Polis ekiplerince geçtiğimiz pazartesi düzenlenen operasyonun, K.D. isimli bir zincir restoranın tehdit ve baskıyla ele geçirilmesiyle ilgili olduğu belirtilmişti.

İddiaya göre, suç örgütü üyeleri K.D. isimli şirketi ele geçirdikten sonra bayileri de tehdit etti. Yaklaşık 10 bayiyi tehditle ele geçirdikleri öne sürülen şüphelilerle ilgili bilgilerin 9 Nisan’da Sedat Peker ve suç örgütüne düzenlenen operasyonda elde edildiği belirtilmişti.