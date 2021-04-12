Sedat Peker operasyonunda yeni görüntüler çıktı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in yönettiği öne sürülen suç örgütüne yönelik geçtiğimi cuma günü operasyon düzenlendi. Operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. Dosya kapsamında hakkında yakalama kararı olan Peker'in yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadığı belirtildi.

SOSYAL MEDYA YÖNETİCİSİ

Operasyon kapsamında Sedat Peker'in sosyal medya hesabını yönettiği öne sürülen Ferhat A.'nın da yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin bot hesaplarla Sedat Peker hakkında haberler yaptığı ve suç örgütü hakkında propaganda yaptığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler hakkında ek gözaltı süresi alındığı belirtildi. Operasyonla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında, bazı adreslerde ele geçirilen silahlar ve Sedat Peker'in villasındaki aramalar yer alıyor.

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