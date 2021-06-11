Sedat Peker soruşturmasında gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Sedat Peker suç örgütüne yönelik soruşturmada Şanlıurfa’da gözaltına alınan Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Başkanı Feridun Öncel’in de aralarında bulunduğu 2’si kadın 4 şüpheli Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

BİR ŞÜPHELİ İFADE VERMESİNİN ARDINDAN SERBEST

Savcılık, ifade almasının ardından şüpheli A.Y.’yi serbest bıraktı. Savcılık, şüpheli Feridun Öncel’i, ‘birden fazla kişi ile silahla yağma’ suçundan, diğer şüpheliler A.N.K. ve M.A.’yı ise ‘birden fazla kişi ile silahla yağmaya azmettirme’ suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Feridun Öncel’in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında ‘konutu terk etmemek’ ve ‘yurt dışına çıkmamak’ şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi. DHA