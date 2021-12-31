Sedat Peker’in bir videosunda gündeme gelmişti! Taner Ay öldü

Kırşehirli olan ve Almanya’da yaşayan Almanyalı Osmanlılar (Osmanen Germania) yöneticisi Taner Ay, Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ay'ın ismi organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in bir videosunda gündeme gelmişti.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya’da cinayet, kasten adam öldürmek, ağır yaralama, şantaj, fuhuş, silah ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan yargılanan ve kapatılarak yasaklanıp suç örgütü olarak kabul edilen “Almanyalı Osmanlılar” adlı örgütün yöneticisi olduğu iddia edilen Kırşehirli Taner Ay, yakın koruması Anıl Sümer ile birlikte trafik kazası yaptı.

ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI

Türkiye’den lüks marka jipiyle yaşadığı Almanya’nın Düsseldorf kentine gitmek üzere yola çıkan Taner Ay, Bulgaristan’da bir benzinlikten yakıt aldı.

Kısa bir süre sonra ise iddialara göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lüks araç uçuruma yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan Ay olay yerinde hayatını kaybederken, koruması Anıl Sümer yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AKP’LİLER İLE FOTOĞRAFLARI VARDI

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında da adı geçen “Almanyalı Osmanlılar” yöneticisi Taner Ay'ın sosyal medya hesabında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi isimlerle çekilmiş fotoğrafları bulunuyordu.

Sedat Peker, AKP MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Metin Külünk'ün Osmanen Germania'ya para yolladığını iddia etmişti.

İlginizi Çekebilir Feci kaza! Ölü ve yaralılar var