Sedat Peker’in iddialarında adı geçen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş isimlerden Sedat Peker’in kendisi hakkındaki iddiaları için sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kıratlı, “Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır” açıklaması yaptı.

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?

Bir süredir yurt dışında olduğu bilinen ve sosyal medya videoları ile gündem belirleyen organize suç örgütü liderlerliğinden hüküm giymiş Sedat Peker son yayınladığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

*Pandoranın ilk kutusunu açalım bakalım. Suriye’de ticaret yapmak için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Metin Kıratlı Bey var, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Külliye’de. Ona gideceksiniz. Ama bir iki kamyonluk alışverişleri söylemiyorum. Kaçak ham petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araba…

*Bunlar milyarlarca dolar, büyük para. Suriye mücadelesi için parayı kim verdi? Biz. Devlet vermedi mi, devlet. Kim şehit oldu, millet. Şimdi orada yapılan ticareti anlatacağım. Siz oradan (Metin Kıratlı’dan) onayı aldıktan sonra sizi MT Grup’a yolluyorlar.

*Murat Sancak, Ramazan Öztürk, tüm hiyerarşi orada. Onların da onayı geçtikten sonra kime gidiyorsunuz; El Nusra’nın iktisat sorumlusu var; Ebu Abdurrahman, Ebu Şiyma ismini de kullanıyor. Şu anda da ticaret böyle yapılıyor. Benim bu anlattığımın dışında orada büyük iş yapamazsın.

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