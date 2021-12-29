Sedat Peker’in yargılanması başladı

Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik, Peker’in de aralarında olduğu 92 kişinin yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sedat Peker’in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik, aralarında firari Sedat Peker’in de bulunduğu 26’sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce konferans salonunda yapılan duruşmaya, şehir dışında tutuklu bulunan sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar da hazır bulundu. Duruşmada firari sanık Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın ile diğer sanıkların ve müştekilerin de avukatları hazır bulundu.

SEDAT PEKER'DEN TALİMAT ALMADIĞINI SÖYLEDİ

Kimlik tespitlerinin ardından savunma yapan tutuklu sanık Ercan Ekşi, “Ben örgütün de yağmanın da ne olduğunu cezaevine girdikten sonra öğrendim. Üzerime atılı ithamların tamamı ticari hayatımla ilgili görüşmelerden ibarettir. Benim Sedat Peker ile ilgili ticari ortaklığım, para alışverişim yoktur” diyerek suçlamaları kabul etmedi. Sedat Peker'in kendisine herhangi bir talimatı olmadığını söyleyen sanık Ekşi, “Kimseyi tehdit etmedim. Kimsenin alacak ve vereceğine müdahil olmadım” dedi.

Firari sanık Sedat Peker'in avukatı da söz alarak, sanık Ercan Ekşi'ye, herhangi bir alacak verecek olayında, kendisinin şahsi menfaat elde edecek bir ilişkiye tanıklık edip etmediğini sordu.

Sanık Ekşi ise, “Sedat Peker'i tanıdığım dönemde hiçbir zaman alacak verecek konusuna dahil olduğunu görmedim. Kendisinden hiçbir şekilde talimat almadım, kimseye talimat vermedim.” diye cevapladı.

Mahkeme heyeti sanık savunmasının ardından duruşmaya ara verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 30 kişi mağdur, Çekmeköy’de 31 Ağustos 2017 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer almıştı.

İddianamede, suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle, ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı “var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “tefecilik”, “silahla kasten yaralama” suçlarından ise toplamda 390 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Örgüt yöneticisi olan 9 kişinin ise, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme”, “kasten öldürmeye azmettirme”, “var olan suç örgütün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “tefecilik” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından da değişik oranlarda hapis cezası istenmişti.

İlginizi Çekebilir Sedat Peker'in yargılanması yarın başlıyor