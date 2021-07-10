Sedat Peker’le bağlantılı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı

Çekmeköy’de 2017’de Cahit Çetin’in öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Sedat Peker’le bağlantılı oldukları iddia edilen 13 kişiye yönelik 29 Haziran’da yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan ve Peker adına eylemleri düzenlediği iddia edilen Selçuk K. aranıyordu. Yapılan çalışmaların ardından Selçuk K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selçuk K.’nın kardeşi Uğur K.’nın da, 13 Mayıs’ta Maltepe Başbüyük’te bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi. DHA