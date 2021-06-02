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Sedat Peker’le görüntüleri olan Boban T. göç idaresine gönderildi

Makedonya’da bir suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Boban T., sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. Boban T.’nin Sedat Peker’le Makedonya’da toplantılar yaptığı öne sürüldü. Organize polisince İl Göç İdaresine gönderildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 18:05, 02/06/2021
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Sedat Peker’le görüntüleri olan Boban T. göç idaresine gönderildi

İstanbul'dan Mısır'a gitmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden Boban T., kontrol noktasından geçerken pasaportunda “Tahdit” olduğu belirtilerek polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

PEKER'LE FOTOĞRAFLARI VAR

Yakalanan şüphelinin ülkesinde, Sedat Peker'le toplantılara katıldığı öne sürüldü. Peker ve Boban T.'nin birlikte Makedonya ve Üsküp'te çektirdikleri fotoğrafları bulunduğu belirtildi.

ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Öte yandan Türkiye'ye çok sayıda giriş ve çıkış kaydı olan Boban T. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kamu düzenini bozma” suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Boban T.'nin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince deport edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne gönderildiği öğrenildi.

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istanbul Kocaeli Makedonya Mısır Polis Sözcü Türkiye Yılmaz Özdil
Yayınlanma Tarihi:18:04,