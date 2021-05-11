Şehidimizin kimliği açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) açıklamasına göre, Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde ikmal konvoyuna düzenlenen roketli saldırıda Piyade Teğmen Osman Alp şehit düştü, 4 asker ise yaralandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

MSB açıklamasında, “Bahar Kalkanı Harekât Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” denildi.

MANİSA'YA ACI HABER

Açıklamada söz edilen şehidin Manisalı, Piyade Teğmen Osman Alp olduğu öğrenildi. Şehidin Akhisar ilçesine bağlı Muştular Mahallesi’ndeki baba ocağındaki evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haber şehidin ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. İki çocuk babası 30 yaşındaki şehit Piyade Teğmen Osman Alp'in memleketinde toprağa verilmesi bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da sosyal medya üzerinden yayınladığı taziye mesajı ile başsağlığı dileklerinde bulundu.

Dutlulu “Suriye İdlib’te Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda Akhisarımızın Muştullar Mahallesi nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Osman ALP kardeşimizi şehit verdik. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.