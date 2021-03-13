Şehir eşkıyaları dehşet saçtı!

Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu Akçay mevkiinde meydana gelen olayda, A.C. idaresindeki minibüsün önü kimliği belirlenemeyen 4 kişi tarafından kesildi. Henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı 4 kişi minibüsün kapılarını açarak içinde bulunan A.C. ve akrabasına saldırdı.

DEMİR ÇUBUKLARLA DARP EDİP BIÇAKLADILAR

Saldırganlardan biri minibüsün sol kapısını açarak defalarca yumruk attı. Bu sırada başka bir saldırganda sağ kapıyı tutarak içerideki kişilerin kaçmasını engelledi. Bu sırada elinde demir çubukla gelen bir kişide içeridekilere vurmaya başladı.

Saldırı sırasında A.C. 7 yerinden bıçaklandı. Saldırı anı başka bir araç içinde bulunan vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilirken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Yaralı olan A.C. ve akrabası ise önce Terme Devlet Hastanesine ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis 4 saldırganı her yerde aramaya başladı.