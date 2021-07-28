Şehir Hastanesi, şehir efsanesi oldu

AKP'li bakan ve bürokratlar tarafından ‘Ortadoğu'nun Sağlık Üssü ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük hastanesi' özelliğini taşıyacağı ilan edilen Gaziantep Şehir Hastanesi'nin temeli, 26 Aralık 2013'te dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da katıldığı törenle atıldı.

Törende, Bakan Müezzinoğlu hastanenin yapımını üstlenen Samsung C&T Corporation – Kayı İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Salini S.P.A. – Simed International B.V. – Studio Altieri Spa – HAN Teknik Müşavirlik Mühendislik Mimarlık A.Ş. İş Ortaklığı'nın yetkililerinden hastanenin 29 Mayıs 2016 tarihinde teslim edilmesini istedi.

Firma yetkilisi de istenen tarihte hastaneyi tamamlayabilecekleri sözünü verdi. Hastanenin kira bedeli ise tabelasında 143 milyon TL olarak açıklandı.

KOCA, ‘2020‘DE BİTECEK' DEMİŞTİ

Ancak, yapımı üstlenen firmanın finansal problemleri nedeniyle hastane bir türlü tamamlanamadı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Mart 2019'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte hastanede incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gaziantep Şehir Hastanesi, İstanbul ve Ankara’dan sonra 3. büyüklükteki şehir hastanemiz. Bin 875 yataklı, toplam 638 bin metrekare kapalı alanı olan, 330 dönümlük arazi üzerine inşa edilen hastanemizin inşaat seviyesi yüzde 35’i tamamlandı.

Gelecek yıl bitirilmesi hedefliyoruz” diyerek hastanenin bitiriliş tarihi olarak 2020 Mart Ayı'nı işaret etti. Ancak, bu sürede yaklaşık yüzde 15'lik bir fiziki tamamlanarak yüzde 50'lik orana ulaşılabildi. Pandeminin başladığı 2020 Mart Ayı'ndan itibaren ise hastane inşaatı tamamen durdu ve geçen 1,5 yıllık sürede çivi çakılmadı.

Yılan hikayesine dönen Şehir Hastanesi'ndeki gecikmeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, gecikmenin yüklenici firma Salini Impregilo S.p.A., Samsung C&T Corporation, KAYI İnşaat ve CCN Group'un yurt dışı bankalardan kullandığı krediler için gerekli iznin verilmemesi ve Türk ve yabancı ortaklar arasındaki ticari anlaşmazlıktan kaynaklandığı ileri sürüldü.

ORTADOĞU'NUN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAKTI

Yapımı tamamlandığında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük hastanesi özelliğini taşıyacağı belirtilen Gaziantep Şehir Hastanesi, bin 875 yataklı olarak planlandı.

Hastane kampusunda, 636 yataklı genel hastane, 205 yataklı KVC Hastanesi, 174 yataklı Onkoloji Hastanesi, 112 yataklı Psikiyatri Hastanesi, 498 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ve 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunacaktı.

Toplam 638 bin metrekare kapalı alanı olan, 330 dönümlük arazi üzerine inşa edilmesi planlanan hastanenin 6 dal alandan oluşacağı da açıklanmıştı.

GECİKMEYE TEPKİ

Gaziantep'in Suriyeliler'in yanı sıra Güneydoğu'dan gelen yoğun göçe ev sahipliği yapan, göç merkezi bir kent olduğunu, bu nedenle de nüfusu artarak yeni eğitim ve sağlık tesislerine ihtiyaç duyduğunu belirten yurttaşlar, tepkilerini şöyle dile getirdi:

* Birçok kentte şehir hastaneleri bu eksikliği giderdi. Gaziantep ile birlikte temeli atılan birçok ilin şehir hastanesi hizmete vermeye başladı.

* Ama, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yetkililerin açıkladığına göre daha yüzde 50'lik fiziki gerçekleme olmuş. 1.5 yıldır ise inşaata çivi çakılmadı.

* COVID 19'un pik yaptığı dönemde hastanelerimizin yoğun bakımlarında bir hasta için bile yer bulamaz hale geldik. Halbuki, hastanemiz tamamlanmış olsaydı sıkıntılar yaşanmazdı.

* Her vesileyle ortak aklı ile övünen bu kentin 3 yılda bitirileceği açıklanan hastanesinin yarısının bile tamamlanmamasının hesabını birilerinin vermesi gerekir.