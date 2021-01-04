Şehir içi ulaşım yasağı kimleri kapsıyor?

Sokağa çıkmaları belirli saatler arasında kısıtlanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar, sokağa çıkabildikleri saatlerde şehir içi ulaşım araçlarını da kullanamayacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı sokağa çıkma yasağı genelgesine göre; 65 yaş ve üstünde bulunan vatandaşlar, saat 10.00 ile 13.00 arasında meskenlerini terk edebiliyor.

20 yaş altında bulunan kimselerin sokağa çıkma saatleri ise 13.00 ile 16.00 arasında.

65 yaş üstü ve 20 yaş altında bulunan vatandaşlar, bu saatler arasında şehir içinde kullanılan metrobüs, otobüs, metro ve tramvay gibi ulaşım araçlarını kullanamayacak.

YASAKLARI UYMAMA CEZASI NE KADAR?

Bakanlığın açıkladığı yasakları ihlal eden kimselere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağı genelgesini ikinci kez ihlal edenler ise Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.