Şehir magandaları otobüsün önünü kesti, şoförü yaraladı

İstanbul Kağıthane’de 34 KT 8474 plakalı İETT otobüsü şoförü Murat Açar’a 3 kişi, “Neden kornaya basıyorsun” diyerek önce küfretti sonra saldırdı.
Emniyettepe Hamidiye/Beşiktaş arası sefer yapan 62G numaralı İETT otobüsün şoförü Murat Açar, kimliği bilinmeyen bir araç sürücüsü tarafından, “Kornaya basma” bahanesiyle saldırıya uğradı. Açar saldırı sırasında elinden yaralandı.
OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ
Akşam 19:10 saatleri civarında Murat Açar kontrolündeki, Emniyettepe Hamidiye/Beşiktaş arası sefer yapan 62G sefer sayılı otobüse saldıran şüpheli, otobüs ilerledikten sonra, arkadaşlarını da yanına alarak otobüsün önünü kesti.
Murat Açar’ı darp etmek isteyen saldırganlar otobüsün camlarını yumruklayarak, Açar’ın otobüsten inmesini istedi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Otobüsteki vatandaşların polisi araması üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Otobüsün peşinden gelen saldırganlar gözaltına alınarak Gültepe Karokoluna götürüldü.
Otobüs şoförü Murat Açar, polis ekipleriyle birlikte darp raporu almak için hastaneye gitti.
Açar, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olacağını söyledi.