Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Otobüsle seyahat için izin belgesi gerekli mi?

Geçtiğimiz hafta yayınlanan genelge ile Ramazan ayının ilk iki haftasında geçerli olmak üzere seyahat yasağı getirildi. Buna göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre içerisinde zorunlu haller dışında, toplu ulaşım vasıtaları harici şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

SEYAHAT YASAĞI KAFALARI KARIŞTIRDI

İçişleri Bakanlığı'nın dün yayımladığı genelgede yer alan hükümler arasında yer alan “sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde” ibaresi değişik il ve ilçelerde farklı şekillerde yorumlandı.

Kimi mülki amirler “kısıtlama 14 günü kapsıyor” değerlendirmesinde bulunarak özel araçlarla yapılacak seyahatlerin tamamı için izin alınması gerektiğini belirtti. Bir çok il ve ilçedeki yetkililer ise, “hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günleri kapsıyor” diyerek, özel araçlarla yapılacak seyahatler için kısıtlamanın hafta içi 19.00-05.00 saatleri ile Cumartesi ve Pazar günlerinde uygulanacağını açıkladı.

ALO 199 KİLİTLENDİ

Çeşitli nedenlerle başka illerde bulunan veya seyahat planı olanlar, uygulamanın doğru şeklini öğrenmek ve izin belgesi almak için İçişleri Bakanlığı'na ait E-Başvuru ve ALO 199 sistemlerine yöneldi. Yoğunluk nedeniyle kilitlenen Alo 199’u arayanlar dakikalarca yanıt bekledi.

GENELGE NE DİYOR?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta içi ve hafta sonlarında zorunlu haller dışında, vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek. Özel araç ile şehirler arası seyahatler, hafta içinde 05.00-19.00 saatleri arasında serbest olacak.

KİMLER MUAF TUTULACAK?

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.