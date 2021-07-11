Şehirlerarası bilet satışlarında düşüş…

Pandemide en çok etkilenen sektörlerden birinin de otobüsçü esnafı olduğunu söyleyen Mirza Binboğa şöyle konuştu:

* Malumunuz pandemi dolayısıyla 1,5 yıldan beri en çok etkilenen sektörlerin başında otobüsçü sektöründeki bizler geliyoruz. Bizim sektörümüz bu süreç içerisinde 1,5 ay kadar çalıştı ve geri kalan süreçte yattı. Şu anda yüzde 50 koltuk kapasitesi kalktı ama yolcu seviyesi düşük, çünkü vatandaşın elinde para yok. Vatandaşın ekonomik sıkıntıları seyahat etme gücünü engelliyor.

* Önümüzde bir de Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı da malumunuz masraflı bir bayram. Masraflar nedeni ile vatandaşlar gideceği yerleri erteleyebiliyor ve kurbanını kesmeye gayret ediyor. Bu da bizim şehirlerarası dolaşımımızı tamamen düşürdü. Şu anda fiyatlarımız normal, çünkü yolcu seviyesi sınırı kalktı. Ankara'ya 50 TL, İstanbul'a 150 TL fiyatlarla gidiyoruz. Mazot zamlandığı halde biz bilet fiyatlarına zam yapmamayı düşündük ve şu anda da zam yapmıyoruz.

Binboğa, vatandaşın alım gücü olmadığı için seyahat özgürlüğünü kısıtladığını söyleyerek, “Vatandaşın seyahat gücünün yükselmesi için önce alım gücü yükselmeli. Herkes evinden çıkarken önce mutfak alışverişi diyor, sonra gezmeyi düşünüyor. Ekonomik sıkıntılarından dolayı vatandaşlar gezme işini tamamen öteledi ve pandemiden dolayı da şehirlerarası taşımacılıkta araçların içindeki virüsten dolayı da küçük araçlara yöneldi. Ailesi ile daha güvenli gideceğini hissediyor. Bizim bu durumu aşmamız 1-2 yılı bulacak diye tahmin ediyorum ben” dedi. (İHA)

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