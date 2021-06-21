Şehit babası isyan etti: Şehitlerimiz bu vatanı camialar hüküm sürsün diye kurtarmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki esnaf ziyaretinden sonra Boldavin ilçesine geçti. Bolvadin ilçesinde çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Akşener daha sonra toplanan kalabalığa seslendi.

Gezilerinin devamında Çay ilçesinde esnaf ziyaretlerine devam eden Akşener, esnafın yaşadığı ekonomik sorunları dinledi.

“CAMİALAR TÜRKİYE'Yİ PARSELLEMİŞ”

Çay ilçesinde Akşener, sokakta bir şehit babasıyla karşılaştı.

Şehit babası, “Bizi burada Türkiye Cumhuriyeti'ne rezil etmesinler mecliste kürsüye çıkıp da ‘Şehit babasına şu parayı veriyoruz' diye. Bizim dedelerimiz, oğullarımız bu vatanı onların camiaları hüküm sürsün diye kurtarmadılar. Camialar Türkiye'yi parsellemişler… Bir emekliye verdikleri maaşın enflasyon farkı samanı vermiyor. Çiftçi bitti, askeriye bitti, tarım bitti, her şey bitti Türkiye'de… Kurtar ablam bizi kurtar! Türkiye bitti! Bu camialar parsellemişler Türkiye'yi. Benim 3 kızım bir oğlum vardı, oğlumu 2005'te şehit verdim. Afyon'da derneğimizi çalıştırmadı bunlar. Dernek başkanımızı görevden aldılar” diye konuştu.

Akşener ile sokakta karşılaşan yaşlı bir vatandaş ise “Yürekli, cesur, mert başkan, senin için geldim ben. Heyecanlıyım. 15 liralık peynir 40 lira oldu. 8-10 liralık tavuk 25 lira oluyor. Yalakalık etmesinler, doğruları söyleyin, yalakalıktan kurtulsun bu millet. Onur sahibi milletiz biz” diyerek sitem etti.

BAKANA TEPKİ: ÇOCUKLARI VİLLALARDA, ŞATOLARDA…ADAM UTANIR BUNLARI SÖYLEMEYE!

SMA hastalarının sorunlarına dikkat çeken bir anne Akşener'e, “Türkiye 40 çocuğa bakamıyor. Bakanımız ‘toprağı gençler eşelesin' diyor. Kendisi hiçbir şeyi eşelemiş mi?Kendi karıları, çocukları villalarda, şatolarda, zırhlı arabalarla geleceklerine onlar toprağı eşelesin. Benim ömrüm toprağı çiftçilikle geçti. Adam utanır bunları demeye! Bizim sesimiz olsun” dedi.

AKŞENER: SENİN YAŞINDA 5 MAAŞ ALAN DANIŞMANLAR VAR

Üniversiteden elektrik mühendisliği bölümü mezunu olduğu halde iş bulamayıp bakkal açtığını belirten 37 yaşındaki bir vatandaş, “Her yer zincir market, her yer cemaat. Bize hiçbir şey yok. Küçük esnafa kredi çıkmıyor. Benim 300 bin lira kredi borcum var. Malımın değeri 50 bin lira. Hiç durmadan borcu yapılandırıyoruz” diye konuştu.

Akşener, “Bu sorunlar çözülebilir ama senin yaşında 5 tane maaş alan danışmanlar var” yanıtını verdi.

ÇOCUĞU KUCAĞINDAKİ BABA FERYAT ETTİ

Meral Akşener ile sokakta karşılaşan çocuğu kucağındaki bir baba ise, “Nereye gittiğimizi hiç kimse bilmiyor. Anlatacak bir şey de bulamıyorum, her yerim dert. İşsizim, açım, çocuğuma bez ve ayakkabı alamıyorum. Çocuğumun ayakkabısına bakın…Bu ülke nereye gitti?” diyerek sitem etti.