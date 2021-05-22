Şehit bekçi toprağa verildi

İstanbul Bağcılar’da uygulama noktasına polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan Ö.Ç., Küçükçekmece’de denetim yapan 2 bekçiye çarptı. Ağır yaralanan 29 yaşındaki Kansu Turan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görev sırasında şehit olan Kansu Turan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürü ve eşi Meryem Aktaş, tören öncesinde şehit ailesine başsağlığı dileyerek başsağlığı diledi.

EMNİYET AVLUSUNDA TÖREN

Vatan Caddesi’ndeki emniyet binası avlusundaki törende, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı, Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Aksu, Hava Harp Enstütüsü Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, Sahil Güvenlik Komutanu Tayfun Paşaoğlu, İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu, Teftiş Kurulu Başkanı Hakkı Soytürk, Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu ve Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldiven protokolde hazır bulundu. Şehit Bekçi Kansu Turan’ın annesi, kardeşi ve yakınları ile İstanbul’da görev yapan polis müdürleri ve şehit bekçinin mesai arkadaşları da yer aldı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ KONUŞTU

Törende İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş konuşma yaptı. Aktaş konuşmasında; “Türk Polis Teşkilatı olarak, ülkemizin huzur ve güvenliği vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaparken, milli menfaatlerimizi herşeyin üzerinde tutarak Türkiye Cumhuriyetimizi ve milletimizi polisi olmayı daima inanç ve azimle sürdüreceğiz” dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Aktaş’ın konuşmasının ardından dualar edilirken, şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında cenaze aracına götürüldü. Bu sırada şehit yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin ayakta durmakta güçlük çeken annesi Hatice Turan’ı, koluna giren Zafer Aktaş ve eşi Meryem Aktaş teselli etmeye çalıştı. Anne Hatice Turan “Düğün yapacaktın, damat olacaktın” diye gözyaşı dökerken, Aktaş, şehit yakınlarına her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Törenin ardından şehit bekçinin cenazesi Fatih Camisi’ne götürüldü. Kansu Turan’ın cenazesi kılınan namazın ardından Başakşehir Kayaşehir Mezarlığı’nda yatan babasının yanına defnedildi.

Şehit Bekçi Kansu Turan, geçtiğimiz yıl Mart ayında göreve başladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuydu. Küçükçekmece İkitelli Şehit Zeki Kaya Karakolu’nda görev yapan Turan’ın nişanlı olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kansu Turan’ı şehit eden Ö.Ç.’nin 1.55 promil alkollü olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüpheli tutuklandı.