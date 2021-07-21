Şehit emniyet müdürünün yakınları katilin iddialarına isyan etti

İstanbul'da uzun yıllar görev yaptıktan sonra, 2 yıldır İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak Hakkari'de bulunan Hasan Cevher, kadın bir komiseri rahatsız ettiği için ceza alan polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilmişti. Tutuklanan o polisin savcılık sorgusundaki ifadesinde, “öldürmek için ateş etmedim. Cevher bana hakaret ve küfür etti” sözleri ise şehit polis müdürünün arkadaşlarını ve yakınlarını isyan ettirdi.

SUÇUNU HAFİFLETMEK İSTİYOR

Hasan Cevher için dün İstanbul'da düzenlenen mevlide katılan ve şehit polis müdürü ile bir süre birlikte çalışan polis memurları, “Müdür Bey'den hiç küfür duymadık. Çok saygılı bir insandı” diyerek Çulcu'nun suçunu hafifletmek istediğini savundu. Cevher'in bazı meslektaşları, mermilerin baş ve omuz bölgesine isabet etmesinin hedef gözeterek atış yapıldığının göstergesi olduğunu dile getirdi.

MAKAM ODASINDA OYUNCAKLAR VARDI

Cevher'in törene katılan arkadaşları, 2 çocuk babası şehit polis müdürünün, çok iyi niyetli, uzlaşmacı, çevresine yardımcı olmaya gayret gösteren bir insan olduğunu söyledi.

Uzun yıllar Cevher'le beraber çalışan bir polis ise “Sorunumuz olduğunda bizlerle konuşurdu. Sorunları çözmeye çalışırdı. Zeki ve iyi niyetli bir müdürdü. Çocuklarına ve ailesine çok düşkündü. Makam odasında raflarda çocuklarının oyuncakları bulunurdu. Bazen yoğun günlerde evine çok geç gitmek zorunda kalırdı. Uzun mesailerin yaşandığı bazı günlerde oğulları yanına gelir onlarla oyunlar oynardı. Çocukları da babalarına çok düşkündü” diyerek, Hasan Cevher'in şehit edilmesi sebebiyle yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

SÜREKLİ SORUN YAŞIYORDU

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher 13 Temmuz günü Çevik Kuvvette görevli bir polis tarafından silahlı saldırıya uğrayarak şehit edildi. Cevher'in şehit olduğu saldırı, Nasuh Çulcu isimli bir polis memuru tarafından gerçekleştirildi. İddiaya göre, o polis memuru, Hakkari Polisevi’nde görevli kadın bir komiseri rahatsız ediyordu. Daha önce de Özel Harekat'ta görev yaparken başka bir kadın polisi rahatsız ettiği öne sürülen şüpheli meslektaşlarıyla da sürekli sorun yaşıyordu. Çulcu geçmişte yaşanan olaylar sebebiyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

İKAZ YAZISI

Yaşanan son olayda, rahatsız edilen kadın komiser durumu üstlerine bildirmişti. Durum Hasan Cevher'e iletilince, “Personel için ikaz yazısı yazın” talimatı verdi. Hakkari'de kalması uygun görülmeyen Çulcu'nun memleketine sınır olan bir ile tayin edilmesine karar verildi.

SİLAHI ALINACAKTI

İddiaya göre, Nasuh Çulcu, amirleriyle görüşerek gitmek istemediğini söyledi. Hasan Cevher ile konuşmak istediğini belirten Çulcu'nun talebini öğrenen Cevher, polis memurunu yemek yediği polis evine çağırdı. Cevher, konuştuğu Nasuh Çulcu'nun psikolojisinin iyi olmadığını görünce, silahının alınması talimatını verdi.

ÖNCE KOMİSERİN ODASINA YÖNELDİ

İddiaya göre, silahı teslim alınmak üzere Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne götürülen Nasuh Çulcu, silahını teslim etmek istemedi. Bir anda yeniden polis evine yöneldi. Önce rahatsız ettiği komiserin odasına gitti. Ancak komiser yerinde değildi. Daha sonra ise Hasan Cevher'in yemek yediği salona gitti. Ardından silahını Cevher'e yönelterek 3 el ateş etti. Başına ve omzuna isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitiren Cevher, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan ise polis bir meslektaşı tarafından dizinden vurularak etkisiz hale getirildi.